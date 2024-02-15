На Буковине укрытие на 450 мест должны привести в надлежащее состояние

До этого балансодержатель не обеспечил приведение укрытия в подходящее для использования состояние.

На Буковине суд удовлетворил иск прокуратуры об обязательстве приведения защитного сооружения гражданской защиты в надлежащее техническое состояние и готовность к укрытию населения. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Как стало известно, в одном из сел Берегометского территориального общества в Вижницком районе находится противорадиационное укрытие площадью более 500 кв м, которое может разместить 450 человек. Однако с 2011 года балансодержатель не обеспечил приведение защитного сооружения в подходящее для использования состояние – это укрытие не может использоваться по назначению.

Черновицкий окружной административный суд поддержал обоснованность требований прокурора.

После вступления решения в законную силу прокуратура обеспечат его реальное исполнение.

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