Апелляционный суд подтвердил приговор экс-президенту Франции Николя Саркози по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании

Приговор суда был оглашен в 2021 году, но до сих пор Саркози не отбыл наказание, поскольку его дело проходило апелляционные инстанции.

В среду, 14 февраля, Апелляционный суд Парижа подтвердил обвинительный приговор суда низшей инстанции в отношении бывшего президента Франции Николя Саркози по делу о сокрытии незаконных перерасходов во время предвыборной кампании 2012 года. Об этом сообщает France24.

Так, Саркози был приговорен к одному году с возможностью альтернативного отбывания наказания (домашний арест под электронным контролем, а не заключение), причем половина срока назначена условно.

Саркози, бывший президент с 2007 по 2012 год, обвинили в коррупции, взяточничестве, злоупотреблении влиянием и нарушениях во время финансирования предвыборной кампании в 2012 году. Также Саркози предъявили обвинение в том, что его партия UMP сотрудничала с PR-агентством Bygmalion, чтобы скрыть истинную стоимость его предвыборной кампании в 2012 году.

Прокуроры заявили, что Саркози потратил почти 43 миллиона евро (47 миллионов долларов) на свою кампанию 2012 года – почти вдвое больше, чем разрешено 22,5 миллиона евро. Как известно, Франция устанавливает строгие ограничения по расходам на предвыборную кампанию.

Приговор суда был оглашен в 2021 году, но до сих пор Саркози не отбыл ни одного наказания, поскольку его дело проходило апелляционными инстанциями.

Издание добавляет, что в 2025 году Саркози должен предстать перед судом по обвинению в получении средств от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи для незаконного финансирования своей президентской кампании в 2007 году.

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