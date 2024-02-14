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Апеляційний суд підтвердив вирок експрезиденту Франції Ніколя Саркозі у справі про незаконне фінансування передвиборчої кампанії

18:06, 14 лютого 2024
Вирок суду було оголошено у 2021 році, але досі Саркозі не відбув жодного покарання, оскільки його справа проходила апеляційні інстанції.
Апеляційний суд підтвердив вирок експрезиденту Франції Ніколя Саркозі у справі про незаконне фінансування передвиборчої кампанії
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У середу, 14 лютого, Апеляційний суд Парижа підтвердив обвинувальний вирок суду нижчої інстанції щодо колишнього президента Франції Ніколя Саркозі у справі про приховування незаконних перевитрат під час його передвиборчої кампанії 2012 року. Про це повідомляє France24.

Так, Саркозі було засуджено до одного року із можливістю альтернативного відбування покарання (домашній арешт під електронним контролем, а не ув'язнення), причому половину терміну призначено умовно.

Саркозі, який був президентом з 2007 по 2012 рік, звинуватили в корупції, хабарництві, зловживанні впливом і порушеннях під час фінансування передвиборчої кампанії у 2012 році. Також Саркозі висунули звинувачення в тому, що його партія UMP співпрацювала з PR-агенцією Bygmalion, щоб приховати справжню вартість його передвиборчої кампанії у 2012 році.

Прокурори заявили, що Саркозі витратив майже 43 мільйони євро (47 мільйонів доларів) на свою кампанію 2012 року - майже вдвічі більше, ніж дозволені 22,5 мільйона євро. Як відомо, Франція встановлює суворі обмеження на витрати на передвиборчу кампанію.

Зазначається, що вирок суду було оголошено у 2021 році, але досі Саркозі не відбув жодного покарання, оскільки його справа проходила апеляційні інстанції.

Видання додає, що у 2025 році Саркозі має постати перед судом за звинуваченнями в отриманні коштів від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі для незаконного фінансування своєї президентської кампанії 2007 року.

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