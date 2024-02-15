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Дружина священика УПЦ МП і столичний блогер: СБУ затримала 5 проросійських агітаторів

07:20, 15 лютого 2024
Вони виправдовували злочини рф та закликали до захоплення державної влади.
Дружина священика УПЦ МП і столичний блогер: СБУ затримала 5 проросійських агітаторів
Фото: СБУ
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Служба безпеки затримала ще п’ятьох проросійських агітаторів, які діяли в різних регіонах країни. Вони виправдовували агресію рф та закликали до захоплення державної влади.

У Києві припинили протиправну діяльність столичного блогера, який публічно принижував гідність однієї з національних спільнот та заперечував збройну агресію рф проти України.

"Для цього фігурант записував провокативні стріми на території історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а потім викладав їх на власних сторінках у Facebook, Instagram та Youtube", - зазначають у СБУ.

На Житомирщині викрили активістів місцевого осередку фейкового народовладдя. Ними виявились двоє місцевих жителів, які нав’язували кремлівські наративи про війну в Україні.

Зокрема війну рф проти України вони називали "громадянським конфліктом" у нашій державі. Для поширення ворожої пропаганди фігуранти проводили в бібліотеці так звані семінари, а потім викладали відповідне відео у соцмережах.

На Запоріжжі викрили дружину настоятеля місцевого храму УПЦ МП, яка у власному Телеграм-каналі героїзувала російських окупантів та виправдовувала їхні злочини в Маріуполі.

У Черкасах вирок отримала місцева агітаторка, яка публічно закликала до насильницького захоплення державної влади та військового перевороту в Україні.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. 

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