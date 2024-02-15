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  1. В Украине

Жена священника УПЦ МП и столичный блогер: СБУ задержала 5 пророссийских агитаторов

07:20, 15 февраля 2024
Они оправдывали преступления рф и призывали к захвату государственной власти.
Жена священника УПЦ МП и столичный блогер: СБУ задержала 5 пророссийских агитаторов
Фото: СБУ
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Служба безопасности задержала еще пятерых пророссийских агитаторов, действовавших в разных регионах страны. Они оправдывали злость рф и призывали к захвату гос власти.

В Киеве прекратили противоправную деятельность столичного блоггера, который публично унижал достоинство одного из национальных сообществ и отрицал вооруженную агрессию рф против Украины.

"Для этого фигурант записывал провокационные стримы на территории историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а затем выкладывал их на собственных страницах в Facebook, Instagram и Youtube", - отмечают в СБУ.

В Житомирской области разоблачили активистов местной ячейки фейкового народовластия. Ими оказались двое местных жителей, навязывавших кремлевские нарративы о войне в Украине.

В частности, войну рф против Украины они называли "гражданским конфликтом" в нашем государстве. Для распространения враждебной пропаганды фигуранты проводили в библиотеке так называемые семинары, а затем выкладывали соответствующее видео в соцсетях.

В Запорожье разоблачили жену настоятеля местного храма УПЦ МП, которая в собственном Телеграм-канале героизировала российских оккупантов и оправдывала их преступления в Мариуполе.

В Черкассах приговор получила местная агитаторша, которая публично призвала к насильственному захвату государственной власти и военному перевороту в Украине.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

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