Трагедия в Киевской области: мальчик гулял на замерзлом ставке и провалился под лед

В Киевской области утонул 12-летний ребенок.

Во вторник, 13 февраля, в селе Масловка Мироновской территориальной общины Киевской области утонул ребенок около 12 лет. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

С помощью плавсредств личный состав почти сутки проводил поиски тела.

«Трагически закончились поиски 12-летнего ребенка.

14 февраля в 11:05 тело ребенка изъято из водоема работниками Ржищевской спасательной станции», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одессе во время купания в море утонул 19-летний парень.

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