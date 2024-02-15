Трагедія на Київщині: хлопчик гуляв на замерзлому ставку та провалився під лід

На Київщині втопилася 12-річної дитини.

У вівторок, 13 лютого, в селі Маслівка Миронівської територіальної Київської області громади втопилась дитина близько 12 років. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Київській області.

За допомогою плавзасобів особовий склад майже добу проводив пошуки тіла.

«Трагічно закінчились пошуки 12-річної дитини.

14 лютого об 11:05 тіло дитини вилучено з водойми працівниками Ржищівської рятувальної станції», - сказано у повідомленні.

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