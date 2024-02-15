Чоловік, який допомогав ворогу знеструмити енергосистему, постав перед судом

Зловмисник передавав ворогу найуразливіші місця енергетичного комплексу України.

У Харкові суд визнав винним 63-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб. Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, у квітні 2023 року харків‘янин, який на той час працював в регіональному підрозділі «Укренерго», продовжив підтримувати дружні зв‘язки зі своїм колишнім колегою, який мешкає в окупованому м. Щастя Луганської області. Саме він мав роль «зв’язного» між харків’янином та представниками рф.

«Маючи повний доступ до робочої бази даних, харків’янин передавав своєму ексколезі інформацію про роботу об’єднаної енергетичної системи України та найуразливіших місць енергетичного комплексу держави.

Після отримання необхідних даних про українські АЕС, ТЕС та ТЕЦ мешканець Луганщини передавав їх представникам рф», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що інформація була необхідна окупантам для планування ракетних ударів з метою виведення з ладу електроенергетичного комплексу України.

Правоохоронці затримали чоловіка в червні 2023 року. У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав та розкаявся.

Вирок винесла колегія суддів Дзержинського районного суду м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

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