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Нацгвардия сможет применять наручники, резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры и другие средства, - Верховная Рада рассмотрит законопроект

Парламентский Комитет рекомендовал к одобрению законопроект, согласно которому военнослужащие Национальной гвардии наделят правом применять средства принудительной остановки автомобиля, водитель которого не выполнил законные требования военнослужащего или пытается избежать прохождения контроля на КПП.

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  1. В Украине

Мужчина, помогавший врагу обесточить энергосистему, предстал перед судом

07:00, 15 февраля 2024
Злоумышленник передавал врагу уязвимые места энергетического комплекса Украины.
Мужчина, помогавший врагу обесточить энергосистему, предстал перед судом
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В Харькове суд признал виновным 63-летнего мужчину по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в апреле 2023 года харьковчанин, в то время работавший в региональном подразделении «Укрэнерго», продолжил поддерживать дружеские связи со своим бывшим коллегой, проживающим в оккупированном г. Счастье Луганской области. Именно он играл роль «связного» между харьковчанином и представителями рф.

«Имея полный доступ к рабочей базе данных, харьковчанин передавал своему экс-колеге информацию о работе объединенной энергетической системы Украины и наиболее уязвимых мест энергетического комплекса государства.

После получения необходимых данных об украинских АЭС, ТЭС и ТЭЦ житель Луганщины передавал их представителям россии», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что информация необходима была оккупантам для планирования ракетных ударов с целью выведения из строя электроэнергетического комплекса Украины.

Правоохранители задержали мужчину в июне 2023 года. В судебном заседании обвиняемый свою вину признал и раскаялся.

Приговор вынесла коллегия судей Дзержинского районного суда г. Харькова. Идет срок на апелляционное обжалование.

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