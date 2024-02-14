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Житель Ровенщины получил 7 лет тюрьмы за изнасилование ребенка

23:58, 14 февраля 2024
Мать изнасилованной девочки пыталась спасти бывшего сожителя от тюрьмы и заставила дочь написать ложные показания.
Житель Ровенщины получил 7 лет тюрьмы за изнасилование ребенка
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В Ровенской области мужчине назначили 7 лет заключения за изнасилование дочери бывшей сожительницы. Кроме того, он должен оплатить 59 738 гривен судебного сбора, пишет Zaxid.Net. 

Сообщается, что 6 июля 2023 года ночью мужчина пришел в дом бывшей сожительницы, проживающей вместе с несовершеннолетней дочерью. Женщина впустила его в дом, однако когда увидела, что он пьян, убежала, оставив ребенка самого. А мужчина закрыл дверь изнутри, вошел в комнату, где спал ребенок, и лег возле нее.

Мужчина свою вину не признал и в суде отрицал какие-либо половые сношения с ребенком. Объяснил, что был пьян и уснул на кровати ребенка, но ничего противоправного не делал, но результаты судебно-медицинской экспертизы его слова опровергают.

Кроме того, потерпевшая девушка утверждает, что он так поступал с ней неоднократно.

Во время следующего судебного заседания девушка написала, что все сказанное накануне неправда, а интим был по ее инициативе, но позже потерпевшая призналась, что письмо написала под диктовку матери, которая не хотела, чтобы бывшего сожителя посадили за решетку.

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