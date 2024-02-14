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  1. В Україні

Житель Рівненщини отримав 7 років ув'язнення за зґвалтування дитини

23:58, 14 лютого 2024
Мати зґвалтованої дівчини намагалася врятувати колишнього співмешканця від в'язниці і примусила дочку написати неправдиві свідчення.
Житель Рівненщини отримав 7 років ув'язнення за зґвалтування дитини
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У Рівненській області чоловіку призначили 7 років ув'язнення за зґвалтування дочки колишньої співмешканки. Крім того, він має сплатити 59 738 гривень судового збору, пише Zaxid.Net.

Повідомляється, що 6 липня 2023 року вночі чоловік прийшов до будинку колишньої співмешканки, яка проживає разом із неповнолітньою дочкою. Жінка впустила його в помешкання, однак коли побачила, що він п’яний, утекла, залишивши дитину саму. А чоловік зачинив двері зсередини, зайшов до кімнати, де спала дитина, і ліг біля неї.

Чолловік свою вину не визнав і в суді заперечував будь-які статеві стосунки з дитиною. Пояснив, що був п’яний і заснув на ліжку дитини, але нічого протиправного не робив, але результати судово-медичної експертизи його слова спростовують.

Крім того, потерпіла дівчина стверджує, що він так чинив із нею неодноразово.

Під час наступного судового засідання дівчина написала, що все сказане напередодні неправда, а інтим був з її ініціативи, але пізніше потерпіла зізналася, що лист написала під диктовку матері, яка не хотіла, щоб колишнього співмешканця посадили за ґрати.

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