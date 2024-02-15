На Буковині укриття на 450 місць мають привести у належний стан

На Буковині суд задовольнив позов прокуратури про зобов’язання приведення захисної споруди цивільного захисту у належний технічний стан та готовність до укриття населення. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.
Як стало відомо, в одному із сіл Берегометської територіальної громади у Вижницькому районі знаходиться протирадіаційне укриття площею понад 500 кв м, яке може розмістити 450 осіб. Однак, з 2011 року балансоутримувач не забезпечив приведення захисної споруди у придатний для використання стан – це укриття не може використовуватись за призначенням.
Чернівецький окружний адміністративний суд підтримав обґрунтованість вимог прокурора.
Після набрання рішенням законної сили прокуратура забезпечать його реальне виконання.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.