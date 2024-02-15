На Буковині укриття на 450 місць мають привести у належний стан

До цього балансоутримувач не забезпечив приведення укриття у придатний для використання стан.

На Буковині суд задовольнив позов прокуратури про зобов’язання приведення захисної споруди цивільного захисту у належний технічний стан та готовність до укриття населення. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Як стало відомо, в одному із сіл Берегометської територіальної громади у Вижницькому районі знаходиться протирадіаційне укриття площею понад 500 кв м, яке може розмістити 450 осіб. Однак, з 2011 року балансоутримувач не забезпечив приведення захисної споруди у придатний для використання стан – це укриття не може використовуватись за призначенням.

Чернівецький окружний адміністративний суд підтримав обґрунтованість вимог прокурора.

Після набрання рішенням законної сили прокуратура забезпечать його реальне виконання.

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