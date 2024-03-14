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  1. В мире

Австралийский миллиардер собирается построить копию «Титаника»

14:44, 14 марта 2024
По словам миллиардера Клайва Палмера, делать «Титаник» гораздо веселее, чем сидеть дома и считать свои деньги.
Австралийский миллиардер собирается построить копию «Титаника»
Источник фото: Bianca de Marchi/AAP
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В Австралии горный миллиардер Клайв Палмер хочет построить копию затонувшего в 1912 году лайнера «Титаник». Как пишет «The Guardian», это уже его вторая попытка воплотить «Титаник II» в жизнь.

На презентации проекта в Сиднейском оперном театре он подчеркнул, что судно будет «намного, намного лучше, чем оригинал», назвав предстоящую копию Титаника «кораблем любви» и «образцом стиля и роскоши».

По словам Палмера, у него «достаточно денег, чтобы построить Титаник в 10 раз больше».

Во время презентации он показал пятиминутное видео с подробным 3D-описанием, как будут выглядеть девять палуб «Титаника II».

Миллиардер сказал, что собирается привлекать «лучших дизайнеров в мире для круизных судов». Корабль будет иметь такие же интерьеры и планировки кают, как оригинальное судно, а также бальный зал, бассейн и турецкие бани.

По словам Палмера, делать «Титаник» гораздо веселее, чем сидеть дома и считать свои деньги.

В СМИ отмечают, что почти 10 лет назад Клайв Палмер уже проводил очень похожую пресс-конференцию в лондонском отеле Ritz, чтобы «запустить» свою мечту «Титаник II».

Источник фото: Blue Star Line / The Guardian

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