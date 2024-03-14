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  1. В Украине

В Киеве обществу заплатили полмиллиона гривен за полив зеленых насаждений, которые никто не поливал

11:55, 14 марта 2024
Сообщено о подозрении заместителю директора коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района по факту присвоения бюджетных средств на поливе зеленых насаждений.
В Киеве обществу заплатили полмиллиона гривен за полив зеленых насаждений, которые никто не поливал
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В Голосеевском районе заплатили полмиллиона гривен за полив зеленых насаждений, которые никто не поливал. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, сообщено о подозрении заместителю директора коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района г. Киева по факту присвоения бюджетных средств на поливе зеленых насаждений (ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 УК Украины) .

Согласно материалам следствия, в 2021 году должностные лица Голосеевской РГА с целью завладения бюджетными средствами обеспечили подконтрольному обществу победу в тендере на услуги по поливу зеленых насаждений в Голосеевском районе.

Впоследствии подрядчик внес в официальные документы ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ. На самом же деле услуги по поливу предоставлены не были.

В то же время за них согласно актам выполненных работ уплатили более 500 тыс. грн, чем нанесли ущерб столичному бюджету.

В настоящее время должностное лицо сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие продолжается.

В ходе следствия будет решен вопрос о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц Голосеевской райгосадминистрации.

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