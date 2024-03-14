Минобороны сообщило о новом алгоритме рекрутинга в ВСУ: как он работает

Министерство обороны Украины сообщило о новом алгоритме рекрутинга в ряды Вооруженных Сил. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Алгоритм призван заменить устаревшие подходы – понятным механизмом добровольного присоединения к военной службе через центры рекрутинга и онлайн.
Гражданину нужно против четыре этапа, среди которых:
- Выбор должности и воинской части
- Собеседование и коммуникации с воинской частью
- Оформление в ТЦК СП
- Направление для прохождения военной службы
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