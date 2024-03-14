Минобороны сообщило о новом алгоритме рекрутинга в ВСУ: как он работает

Новый алгоритм рекрутинга призван заменить устаревшие подходы.

Фото: ukrinform.com

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Министерство обороны Украины сообщило о новом алгоритме рекрутинга в ряды Вооруженных Сил. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Алгоритм призван заменить устаревшие подходы – понятным механизмом добровольного присоединения к военной службе через центры рекрутинга и онлайн.

Гражданину нужно против четыре этапа, среди которых:

Выбор должности и воинской части Собеседование и коммуникации с воинской частью Оформление в ТЦК СП Направление для прохождения военной службы

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