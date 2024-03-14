У Міноборони пояснили, як організований медичний огляд осіб, які проходять ВЛК

Як організований медичний огляд, які послуги надають заклади охорони здоров’я, де функціонують військово-лікарські комісії.

Джерело фото: ЗМІ

У Міністерстві оборони України підготували роз’яснення для осіб, які проходять військово-лікарську комісії.

Так, зокрема, там наголосили, що платити за проходження ВЛК не потрібно, адже медичні огляди, лабораторні та інструментальні дослідження, направлення на дообстеження, оцінка вакцинального статусу – усе це здійснюється безоплатно.

Як організований медичний огляд, які послуги надають заклади охорони здоров’я, де функціонують ВЛК – в інфографіці нижче:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.