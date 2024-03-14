В Финляндии задержали трех человек по подозрению в отмывании средств на закупке амуниции для ВСУ – НАБУ

Среди задержанных – представитель частной компании, которая недопоставила Минобороны 50% от закупленных и полностью оплаченных бронежилетов.

Источник фото: НАБУ, САП

На территории Финляндской Республики задержали трех человек по подозрению в отмывании средств Министерства обороны Украины во время закупки средств индивидуальной защиты на сумму 5,7 млн евро. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Задержание произошло 11 марта.

В НАБУ сообщили, что среди задержанных – представитель частной компании, которая недопоставила Минобороны 50% от закупленных и полностью оплаченных бронежилетов. Часть этих средств, пишут в Бюро, задержанные потратили на покупку элитных автомобилей и объекта недвижимости.

Собранные доказательства будут использованы детективами НАБУ в собственном уголовном производстве по факту завладения средствами Минобороны при закупке бронежилетов.

Принимаются меры по обеспечению возмещения причиненного ущерба, а на недвижимость одного из задержанных, гражданина Финляндии, наложен арест.

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