На Франківщині судитимуть командира роти ТЦК, у якого «служили» футболісти місцевого клубу

Правоохоронці встановили, що футболісти служили лише на «папері», на службу не з’являлися та не виконували жодних військових обов’язків.

У Державному бюро розслідувань повідомили про завершення досудового розслідування щодо командира роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Як зазначають у ДБР, у його підрозділі фіктивно проходили службу функціонери та футболісти місцевого професійного клубу.

Правоохоронці встановили, що у роті охорони проходили службу семеро чоловіків, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди.

«Всі вони служили лише на «папері», на службу не з’являлися та не виконували жодних військових обов’язків», - пишуть у Бюро та додають, що загалом спортсмени «відслужили» 1 100 днів, отримавши від держави грошове та матеріальне забезпечення на майже 1,4 млн грн.

Більшу частину суми – 1 млн грн підозрюваний вже добровільно відшкодував під час досудового розслідування.

За клопотанням ДБР суд відсторонив посадовця від виконання обов’язків.

Наразі обвинувальний акт направлено до суду. Командира роти охорони Івано-Франківського обласного ТЦК і СП обвинувачують у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

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