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На Донеччині викрили командира на розтраті 3,5 млн гривень «бойових» виплат

16:19, 9 квітня 2024
Командир військової частини на Донеччині нараховував «бойові» виплати військовим, які не знаходилися на передовій.
На Донеччині викрили командира на розтраті 3,5 млн гривень «бойових» виплат
Джерело фото: dbr.gov.ua
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Працівники Державного бюро розслідувань виявили факт незаконного нарахування та виплати «бойових» військовим, які фактично не знаходилися на передовій, командиром однієї з військових частин Донеччини та чотирма його підлеглими. За інформацією ДБР, сума завданих державі збитків становить понад 3,5 млн гривень.

Організатори цієї схеми включали до списків для виплат 10 військовослужбовців, які фактично не брали участі у бойових діях та перебували за межами Донецької області. За шість місяців кожному з них безпідставно нараховувалось по 100 тисяч гривень, які потім перераховувалися на картковий рахунок за вказівкою командування.

Слідчі провели ретельне розслідування та експертизи, в результаті чого командиру та трьом його підлеглим пред'явлено підозру у розтраті та заволодінні чужим майном. Ще одній учасниці злочинної схеми, яка також має статус підозрюваної, висунуто такі самі звинувачення.

Згідно з ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, за такі дії загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

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