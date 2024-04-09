В Донецкой области разоблачили командира на растрате 3,5 млн гривен «боевых» выплат

Командир воинской части в Донецкой области начислял «боевые» выплаты военным, которые не находились на передовой.

Источник фото: dbr.gov.ua

Работники Государственного бюро расследований выявили факт незаконного начисления и выплаты «боевых» военным, которые фактически не находились на передовой, командиром одной из воинских частей Донецкой области и четырьмя его подчиненными. По информации ГБР, сумма нанесенного государству ущерба составляет более 3,5 млн гривен.

Организаторы этой схемы включали в списки для выплат 10 военнослужащих, которые фактически не принимали участия в боевых действиях и находились за пределами Донецкой области. За шесть месяцев каждому из них безосновательно начислялось по 100 тысяч гривен, которые затем перечислялись на карточный счет по указанию командования.

Следователи провели тщательное расследование и экспертизы, в результате чего командиру и трем его подчиненным предъявлено подозрение в растрате и завладении чужим имуществом. Еще одной участнице преступной схемы, которая также имеет статус подозреваемой, выдвинуты такие же обвинения.

Согласно ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, за такие действия грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

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