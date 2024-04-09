В Испании отменят так называемые «золотые визы» для иностранных инвесторов в недвижимость

По данным правительства, с начала действия программы «золотых виз» в 2013 году до ноября 2022 года Испания выдала около 5000 разрешений.

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Испания отменит так называемую программу по выдаче «золотых виз», что предоставляет право на проживание иностранцам, которые делают крупные инвестиции в недвижимость.

Об этом заявил журналистам премьер-министр Педро Санчес, пишет «Reuters».

По его словам, прекращение программы поможет сделать доступ к доступному жилью «правом, а не спекулятивным бизнесом».

Как отмечается, сейчас программа предоставляет гражданам стран, которые не входят в ЕС, и которые инвестируют по меньшей мере 500 000 евро ($541 250) – без оформления ипотеки – в испанскую недвижимость, специальное разрешение, позволяющее им жить и работать в стране в течение трех лет.

«Сегодня 94 из каждых 100 таких виз связаны с инвестициями в недвижимость... в крупных городах, которые сталкиваются с чрезвычайно напряженным рынком и где почти невозможно найти достойное жилье для тех, кто уже там живет, работает и платит налоги», - сказал Санчес.

Он добавил, что правительство запустит процесс ликвидации программы на еженедельном заседании кабинета министров после изучения отчета, представленного Министерством.

По данным правительства, с начала действия программы «золотых виз» в 2013 году до ноября 2022 года Испания выдала около 5000 разрешений.

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