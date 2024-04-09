«Сливала» места дислокации ВСУ: в Харьковской области разоблачена информаторка рф

Злоумышленница систематически отслеживала движение, направление и количество украинской военной техники и предоставляла данные представителю рф.

В Харьковской области задержали и сообщили о подозрении 50-летней женщине по факту распространения информации о перемещении, движении и расположении ВСУ, совершенном в условиях военного положения.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в прошлом году жительница поселка Новопокровка Чугуевского района через мессенджер «Телеграмм» начала общаться с представителем фсб рф.

Женщина поддерживала «русский мир», поэтому сознательно решила собирать и передавать российскому представителю информацию о Силах обороны на Харьковщине.

Учитывая, что подозреваемая проживает у железной дороги, она систематически отслеживала движение, направление и количество украинской военной техники и предоставляла данные представителю рф, отметили в прокуратуре.

Также она отмечала в Google-картах фортификационные сооружения для отражения агрессии со стороны россии, а также места базирования украинских военнослужащих и отправляла их российскому куратору.

В прокуратуре добавляют, что деньги за распространение информации об украинской армии она не получала: это был ее сознательный выбор поддерживать государство-агрессору.

Кроме того, у жительницы Харьковщины раньше уже были проблемы с законом: в ее «биографии» приговор за кражу.

Во время обысков у фигурантки был обнаружен телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу россии.

Суд уже избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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