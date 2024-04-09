Практика судов
  1. В Украине

«Сливала» места дислокации ВСУ: в Харьковской области разоблачена информаторка рф

14:49, 9 апреля 2024
Злоумышленница систематически отслеживала движение, направление и количество украинской военной техники и предоставляла данные представителю рф.
«Сливала» места дислокации ВСУ: в Харьковской области разоблачена информаторка рф
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харьковской области задержали и сообщили о подозрении 50-летней женщине по факту распространения информации о перемещении, движении и расположении ВСУ, совершенном в условиях военного положения.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в прошлом году жительница поселка Новопокровка Чугуевского района через мессенджер «Телеграмм» начала общаться с представителем фсб рф.

Женщина поддерживала «русский мир», поэтому сознательно решила собирать и передавать российскому представителю информацию о Силах обороны на Харьковщине.

Учитывая, что подозреваемая проживает у железной дороги, она систематически отслеживала движение, направление и количество украинской военной техники и предоставляла данные представителю рф, отметили в прокуратуре.

Также она отмечала в Google-картах фортификационные сооружения для отражения агрессии со стороны россии, а также места базирования украинских военнослужащих и отправляла их российскому куратору.

В прокуратуре добавляют, что деньги за распространение информации об украинской армии она не получала: это был ее сознательный выбор поддерживать государство-агрессору.

Кроме того, у жительницы Харьковщины раньше уже были проблемы с законом: в ее «биографии» приговор за кражу.

Во время обысков у фигурантки был обнаружен телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу россии.

Суд уже избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Глава СБУ на время расследования вручения ТЦК повестки журналисту Следствие.инфо отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты

Ранее Офис Генерального прокурора сообщил об открытии уголовного производства по факту вручения ТЦК повестки журналисту.

Кабмин примет новый порядок бронирования работников – Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль поручил определить исчерпывающий список объектов и предприятий критической инфраструктуры, работники которых будут подлежать бронированию.

Осужденный за получение взятки правоохранитель требовал выплатить ему задолженность по зарплате и выиграл дело в ЕСПЧ: что решила Большая Палата

Осужденный правоохранитель подал в ЕСПЧ заявление, в котором жаловался на нарушение своих прав, проявление которых заключалось в незаконном лишении его заработной платы и неуказании национальными судами достаточного обоснования в своих решениях об отказе в удовлетворении его исковых требований по выплате задолженности.

Мобилизация осужденных: кого и как будут условно-досрочно освобождать от наказания для прохождения военной службы

Каким будет порядок принятия осужденных на военную службу, будут ли социальные гарантии и будет ли у них право уволиться с военной службы.

Жизненные ситуации, странные поступки и загадочные родственники: почему ВККС продолжает отказывать кандидатам на должности судей местных судов

Очередная группа кандидатов на должности судей почти упустила шансы одеть судейские мантии.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Білова
    Ольга Білова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Блажівська
    Наталія Блажівська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ігор Гулейков
    Ігор Гулейков
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді