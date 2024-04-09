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Директора музея «Киевская крепость» подозревают в растрате почти 1 млн гривен на реставрации

12:07, 9 апреля 2024
Правоохранители сообщили чиновнице о подозрении в растрате средств на реставрации музея, искусственно завысив стоимость строительных материалов.
Директора музея «Киевская крепость» подозревают в растрате почти 1 млн гривен на реставрации
Источник фото: kyiv-heritage-guide.com
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Директор музея «Киевская крепость» стала фигуранткой скандальной схемы, которая привела к растрате средств музея. Женщине предъявили подозрение в растрате суммы в размере 868 тысяч гривен. Об этом сообщила полиция Киева.

По данным следствия, директор заключила договор с подрядчиком на выполнение реставрационных работ по завышенным ценам. В ходе расследования установлено, что она подписала акты приемки выполненных работ, где стоимость строительных материалов была искусственно завышена. Это привело к серьезным финансовым потерям для музея.

Следователи разоблачили эту схему благодаря оперативному сопровождению Службы безопасности Украины и при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры. Следователь полиции пояснил, что нарушительница, занимая должность директора музея, злоупотребляла своим служебным положением, заключая сделки по завышенным ценам.

По ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины нарушительнице грозит до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также с конфискацией имущества.

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