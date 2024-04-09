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Харьков готовят к следующему отопительному сезону, – рассказал мэр города

13:55, 9 апреля 2024
Харьков планирует переход к децентрализованному отоплению перед следующим сезоном.
Харьков готовят к следующему отопительному сезону, – рассказал мэр города
Источник фото: redpost.com.ua
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Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что основной задачей в подготовке города к следующему отопительному сезону является переход от централизованного отопления. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Терехов отметил, что из-за недостатка электроэнергии, вызванного массовым обстрелом критической инфраструктуры, прошлый отопительный сезон в Харькове пришлось завершить досрочно. Он также отметил, что после этого коммунальщики уже начали подготовку к следующему сезону.

Мэр пояснил, что сейчас разрабатывается план действий, который предусматривает установление модульных и автономных котельных для обслуживания микрорайонов. Он отметил, что хотя полный отказ от централизованной системы пока не является возможным, но важно работать над обеспечением безопасности работы нового оборудования.

"Для нас очень важно дифференцировать сеть теплоснабжения, но совсем отказаться от централизованной системы пока невозможно. Поэтому мы работаем над определенными вещами, которые будут обеспечивать относительную безопасность работы этого оборудования", - подчеркнул мэр.

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