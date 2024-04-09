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Засекречивает ли НАПК декларации чиновников: в ведомстве ответили

10:19, 9 апреля 2024
В НАПК отметили, что декларанты при ряде условий имеют право на изъятие из открытого доступа всех имеющихся в Реестре документов.
Засекречивает ли НАПК декларации чиновников: в ведомстве ответили
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Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что не засекречивает декларации должностных лиц. Соответствующее заявление появилось в пресс-службе НАПК.

«В медиа сейчас распространяется тезис о том, что НАПК якобы засекречивает декларации. Объясняем почему это не так.

Закон о возобновлении декларирования предусмотрел, что на период до прекращения или отмены военного положения в открытом доступе по причинам безопасности не будут отображаться декларации определенных категорий служащих. Ведь государство в условиях полномасштабного вторжения должно обеспечить безопасность декларантов и членов их семей», - заявили в НАПК.

В ведомстве отметили, что декларанты в ряде условий имеют право на изъятие из открытого доступа всех имеющихся в Реестре документов, а именно – деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии, поданных за все периоды. Такие условия могут относиться как к декларанту, так и к членам его семьи.

В октябре прошлого года Национальное агентство разработало и приказом от 12.10.2023 №221/23 утвердило Порядок изъятия из открытого доступа деклараций таких лиц.

Согласно этому Порядку решение вопроса о наличии оснований для изъятия декларации возлагается исключительно на инициатора представления, по которому НАПК изымает декларацию по публичному доступу.

Национальное агентство подчеркнуло, что инициатором может быть руководитель ЦОИВ, начальник Генштаба ВСУ, глава местного совета и другие.

«НАПК, получив представление, проверяет его только на соответствие утвержденной форме, а также на наличие полномочий подписчика на инициирование вопроса об изъятии деклараций определенной категории декларантов. К примеру, инициировать такой вопрос в отношении военнослужащих ВСУ, независимо от того, в каком органе декларант работал до мобилизации, может исключительно начальник Генштаба ВСУ или его заместитель. После этого НАПК как держатель Реестра деклараций технически изымает документы из публичной части Реестра.

То есть НАПК по собственной инициативе не изымает документы, имеющиеся в Реестре деклараций, и не обязано проверять наличие оснований для внесения представления», - добавило НАПК.

Ранее мы писали, что в НАПК размышляют, как эффективно проверить сотни тысяч деклараций за три отчетных периода.

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