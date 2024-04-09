Чи засекречує НАЗК декларації посадовців: у відомстві відповіли

У НАЗК зазначили, що декларанти за низки умов мають право на вилучення з відкритого доступу всіх наявних у Реєстрі документів.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що не засекречує декларації посадовців. Відповідна заява з’явилась у пресслужбі НАЗК.

«В медіа наразі поширюється теза про те, що НАЗК нібито засекречує декларації. Пояснюємо, чому це не так.

Закон про відновлення декларування передбачив, що на період до припинення або скасування воєнного стану у відкритому доступі з безпекових причин не відображатимуться декларації певних категорій службовців. Адже держава в умовах повномасштабного вторгнення має гарантувати безпеку декларантів та членів їх сімей», - заявили у НАЗК.

У відомстві зазначили, що декларанти за низки умов мають право на вилучення з відкритого доступу всіх наявних у Реєстрі документів, а саме – декларацій та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, поданих за всі періоди. Такі умови можуть стосуватися як декларанта, так і членів його сімʼї.

В жовтні минулого року Національне агентство розробило та наказом від 12.10.2023 №221/23 затвердило Порядок вилучення з відкритого доступу декларацій таких осіб.

Згідно цього Порядку вирішення питання про наявність підстав для вилучення декларації покладається виключно на ініціатора подання за яким НАЗК вилучає декларацію із публічного доступу.

Національне агентство наголосило, що ініціатором може бути керівник ЦОВВ, начальник Генштабу ЗСУ, голова місцевої ради та інші.

«НАЗК, отримавши подання, перевіряє його лише на відповідність затвердженій формі, а також на наявність повноважень підписанта на ініціювання питання про вилучення декларацій певної категорії декларантів. Наприклад, ініціювати таке питання стосовно військовослужбовців ЗСУ, незалежно від того, в якому органі декларант працював до мобілізації, може виключно начальник Генштабу ЗСУ або його заступник. Після цього НАЗК як держатель Реєстру декларацій технічно вилучає документи з публічної частини Реєстру.

Тобто НАЗК з власної ініціативи не вилучає документи, наявні в Реєстрі декларацій, та не зобов’язано перевіряти наявність підстав для внесення подання», - додало НАЗК.

Раніше ми писали, що у НАЗК розмірковують, як ефективно перевірити сотні тисяч декларацій за три звітні періоди.

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