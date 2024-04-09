На Ейфелевій вежі встановлять великі олімпійські кільця

Париж встановить кільця на одному з найбільш символічних місць.

Джерело фото: LP / O. Arandel

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Під час проведення Олімпіади в Парижі на Ейфелевій вежі встановлять олімпійські кільця. Про це повідомило видання «Le Parisien».

Олімпіада розпочнеться 26 липня.

Під час проведення кожних Олімпійських ігор п’ять гігантських кілець розміщують на символічному місці в місті-організаторі. За інформацією видання, у Парижі вони будуть встановлені саме на Ейфелевій вежі.

П'ять переплетених кілець розмістять приблизно 60 метрів від землі, між першим і другим поверхами.

Ейфелева вежа є однією із найвідоміших і найвпізнаваніших туристичних пам’яток Парижа, тисячі людей щодня приходять, щоб зробити фотографії біля її підніжжя.

Раніше стало відомо, що Франція мобілізує 80 тисяч сил безпеки на Олімпійські ігри-2024.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Франція не допустить російських спортсменів на Олімпійських іграх в Парижі.

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