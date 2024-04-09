На Эйфелевой башне установят большие олимпийские кольца

Париж установит кольца на одном из наиболее символических мест.

Источник фото: LP / O. Arandel

Во время Олимпиады в Париже на Эйфелевой башне установят олимпийские кольца. Об этом сообщило издание «Le Parisien».

Олимпиада начнется 26 июля.

Во время проведения каждых Олимпийских игр пять гигантских колец размещают на символическом месте в городе-организаторе. По информации издания, в Париже они будут установлены именно на Эйфелевой башне.

Пять переплетенных разместят примерно в 60 метрах от земли, между первым и вторым этажами.

Эйфелева башня является одной из самых известных и узнаваемых туристических достопримечательностей Парижа, тысячи людей ежедневно приходят, чтобы сделать фотографии у ее подножия.

Ранее стало известно, что Франция мобилизует 80 тысяч сил безопасности на Олимпийские игры-2024.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Франция не допустит российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.