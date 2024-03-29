Франция мобилизует 80 тысяч сил безопасности на Олимпийские игры-2024

Франция попросила примерно 45 иностранных стран предоставить несколько тысяч дополнительных военных и полицейских для поддержания безопасности во время Олимпийских игог-2024.

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Франция готовится к проведению Олимпийских игр-2024 в Париже, разворачивая широкомасштабные меры безопасности перед угрозой возможных террористических актов. Запрос оказать помощь по мониторингу безопасности на этих играх получили примерно 45 иностранных стран, сообщает Reuters.

Главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI) выражает обеспокоенность из-за недавних терактов и предупреждает о возможной угрозе террористических актов во время проведения этого масштабного спортивного мероприятия. Спецслужба опасается координированных атак во время церемонии открытия Олимпиады, что может стать объектом мирового внимания.

DGSI подчеркивает необходимость изменения формата церемонии открытия и парада спортсменов, поскольку сейчас это мероприятие считается слишком рискованным. Управление планирует внедрить "план Б" привлечением значительного количества сил безопасности.

В частности, планируется привлечение около 45 тысяч французских полицейских, 20 тысяч работников частных служб безопасности и 15 тысяч военнослужащих. Запросы о помощи были направлены в около 45 стран, и, по данным Reuters, большинство из них ответили положительно, включая Польшу, Германию, Великобританию и Италию.

Сейчас французская разведка активно отслеживает активность среди граждан Центральной Азии и готовится информировать министра внутренних дел Франции о потенциальных угрозах.

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