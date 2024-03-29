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Франція мобілізує 80 тисяч сил безпеки на Олімпійські ігри-2024

20:55, 29 березня 2024
Франція попросила приблизно 45 іноземних країн надати кілька тисяч додаткових військових та поліціянтів для підтримання безпеки під час Олімпійських ігог-2024.
Франція мобілізує 80 тисяч сил безпеки на Олімпійські ігри-2024
Джерело фото: ukrinform
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Франція готується до проведення Олімпійських ігор-2024 у Парижі, розгортаючи широкомасштабні заходи безпеки перед загрозою можливих терористичних актів. Запит надати допомогу з моніторингу безпеки на цих іграх отримали приблизно 45 іноземних країн, повідомляє Reuters.

Головне управління внутрішньої безпеки Франції (DGSI) виражає стурбованість через нещодавні теракти та попереджає про можливу загрозу терористичних актів під час проведення цього масштабного спортивного заходу. Спецслужба побоюється координованих атак під час церемонії відкриття Олімпіади, що може стати об'єктом світової уваги.

DGSI наголошує на необхідності зміни формату церемонії відкриття та параду спортсменів, оскільки наразі цей захід вважається занадто ризикованим. Управління планує впровадити "план Б" залученням значної кількості сил безпеки.

Зокрема, планується залучення близько 45 тисяч французьких поліцейських, 20 тисяч працівників приватних служб безпеки та 15 тисяч військовослужбовців. Запити про допомогу були надіслані до близько 45 країн, і, за даними Reuters, більшість із них відповіли позитивно, включаючи Польщу, Німеччину, Велику Британію та Італію.

Зараз французька розвідка активно відстежує активність серед громадян Центральної Азії та готується інформувати міністра внутрішніх справ Франції про потенційні загрози.

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