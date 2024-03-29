Китай готовий «у свій спосіб» посприяти у мирних переговорах між Україною та росією

Китай готовий взяти посередництво у переговорах України та росії за своїм підходом шляхом створення деескалаційних ситуацій.

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Китай висловив готовність сприяти мирним переговорам між Україною та росією, однак це має відбуватися відповідно до його власного підходу. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь, повідомляє Посольство КНР в Антигуа і Барбуді.

За його словами, Китай надає велике значення ядерній безпеці України.

Цзянь підкреслив, що Китай вже неодноразово висловлював свою позицію щодо політичного врегулювання української кризи. Країна закликала росію дотримуватися безпеки атомних електростанцій.

За словами речника, досягнення миру між рф та Україною можливе лише шляхом створення деескалаційних ситуацій, що гарантуватимуть ядерну безпеку. При цьому всі сторони мають сприяти вирішенню конфлікту. Китай, з свого боку, готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у цьому процесі.

«Ми завжди були віддані конструктивній ролі у досягненні припинення вогню, зупинці бойових дій і політичному врегулюванні кризи, і ми будемо продовжувати переконувати в необхідності миру і сприяти переговорам у свій спосіб, щоб просунути якнайшвидше політичне врегулювання кризи», - сказав Цзянь.

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