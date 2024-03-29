Комітет з нацбезпеки почав додатково опрацьовувати комітетські поправки до законопроєкту про мобілізацію

Комітет Верховної Ради завершив розгляд усіх правок до законопроєкту про мобілізацію.

Комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки завершив розгляд усіх 4269 правок до законопроєкту про мобілізацію. Про це повідомив Голова Комітету Олександр Завітневич.

За його словами, у засіданнях Комітету брали участь представники профільних міністерств та відомств і депутати-автори відповідних правок, а розгляд пропозицій часто супроводжувався дискусіями, вимагав значного часу для узгодження позицій тих, хто виступав «за» і тих, хто наводив аргументи «проти».

«Тепер, разом із колегами додатково опрацюємо комітетські поправки і буде сформовано фінальну порівняльну таблицю. Далі – таблиця буде передана до головного юридичного управління Ради, після отримання висновку якого, законопроект буде розглянуто в залі парламенту», - пояснив він.

За словами Олександра Завітневича, градус дискусій «інколи був максимальний».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, коли очікувати прийняття законопроєкту про мобілізацію.

Як стало відомо, деякі норми про стимулювання громадян України стати на військовий облік у законопроекті 10449 про мобілізацію залишаться. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, представник Президента в парламенті Федір Веніславський.

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