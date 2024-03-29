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Чоловіки, що перебувають за кордоном, під час оформлення нового закордонного паспорта повинні будуть надати військово-обліковий документ – Веніславський

16:56, 29 березня 2024
За словами Федора Веніславського, Комітет підтримав обмеження для чоловіків, які перебувають за кордоном, в частині надання військового квитка під час оформлення нового закордонного паспорта і поки роздумує над обмеженнями для ухилянтів.
Чоловіки, що перебувають за кордоном, під час оформлення нового закордонного паспорта повинні будуть надати військово-обліковий документ – Веніславський
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Деякі норми про стимулювання громадян України стати на військовий облік у законопроекті 10449 про мобілізацію залишаться. Про це повідомив у коментарі РБК-Україна член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, представник Президента в парламенті Федір Веніславський.

«Якщо говорити про інші обмеження, які вже підтримані Комітетом у законопроекті – людина, яка перебуває за кордоном, буде змушена надати військово-обліковий документ під час оформлення нового закордонного паспорта. Проте ми не стали прив'язувати до військово-облікового документа надання консульських послуг» - пояснив він.

Хоча Комітет 29 березня, як писала «Судово-юридична газета», і завершив розгляд всіх 4269 поправок до законопроекту, серед питань, які залишились – стимулювання до призову на військову службу і обмеження за неявку до ТЦК.

Так, у версії, яку парламент схвалив за основу, йшлося про обмеження ухилянтів у виїзді за межі України, обмеження прав на керування транспортним засобом, а також про накладення арешту на банківські рахунки та цінності, що зберігаються в банках.

Спочатку Комітет схилявся до того, щоб до другого читання залишити лише пункт щодо обмеження права на керування транспортним засобом. 

«Але вже під час розгляду самих поправок у нас фактично «відпали» чи не усі перелічені обмеження. Тому до цього питання ми маємо повернутись додатково, щоби певні обмеження все-таки зберегти і повністю не поламати концепцію законопроекту», - вказує Федір Веніславський.

Він допускає, що, ймовірно, в Комітеті надалі будуть обговорювати збереження обмеження на право керувати транспортом за неявку до ТЦК.

Нагадаємо, що спочатку Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, розглядаючи законопроект Уряду про посилення мобілізації 10449 стосовно окремих напрямів регулювання, дійшов згоди, що осіб, які не оновлюють свої військово-облікові дані, треба обмежити у праві керування автомобілем. Втім, вже на стадії розгляду поправок це обмеження не підтримали.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідно до поправок, поданих до законопроекту до другого читання, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики від «Слуги народу» Денис Маслов пропонує, щоб таке обмеження розглядалися судами за Кодексом адміністративного судочинства.

Сам КАСУ пропонується доповнити статтею 283-2 «Особливості провадження у справах за позовними заявами територіального центру комплектування та соціальної підтримки з приводу тимчасового обмеження громадян України у праві виїзду за межі території України та праві керування транспортним засобом під час мобілізації».

В той же час, член Комітету з нацбезпеки Федір Веніславський зазначив, що у Комітеті є сумніви стосовно такої юрисдикції справ.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект 10449 Верховна Рада може ухвалити в першій половині квітня.

Автор: Наталя Мамченко 

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Чоловіки, що перебувають за кордоном, під час оформлення нового закордонного паспорта повинні будуть надати військово-обліковий документ – Веніславський

За словами Федора Веніславського, Комітет підтримав обмеження для чоловіків, які перебувають за кордоном, в частині надання військового квитка під час оформлення нового закордонного паспорта і поки роздумує над обмеженнями для ухилянтів.

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