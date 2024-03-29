Комитет по нацбезопасности начал дополнительно обрабатывать комитетские поправки к законопроекту о мобилизации

Комитет Верховной Рады завершил рассмотрение всех поправок к законопроекту о мобилизации.

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации. Об этом сообщил Глава Комитета Александр Завитневич.

По его словам, в заседаниях Комитета принимали участие представители профильных министерств и ведомств и депутаты-авторы соответствующих правок, а рассмотрение предложений часто сопровождалось дискуссиями, требовало значительного времени для согласования позиций тех, кто выступал «за» и тех, кто приводил аргументы «против».

«Теперь, вместе с коллегами дополнительно проработаем комитетские поправки и будет сформирована финальная сравнительная таблица. Далее – таблица будет передана в главное юридическое управление Рады, после получения заключения которого законопроект будет рассмотрен в зале парламента», - пояснил он.

По словам Александра Завитневича, градус дискуссий «иногда был максимальным».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, когда ожидать принятия законопроекта о мобилизации.

Как стало известно, некоторые нормы о стимулировании граждан Украины стать на военный учет в законопроекте 10449 о мобилизации останутся. Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, представитель Президента в парламенте Федор Вениславский.

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