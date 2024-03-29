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Китай готов «по-своему» посодействовать в мирных переговорах между Украиной и россией

17:16, 29 марта 2024
Китай готов взять посредничество в переговорах Украины и россии по своему подходу путем создания деэскалационных ситуаций.
Китай готов «по-своему» посодействовать в мирных переговорах между Украиной и россией
Источник фото: reuters
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Китай выразил готовность содействовать мирным переговорам между Украиной и россией, однако это должно происходить в соответствии с его собственным подходом. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, сообщает Посольство КНР в Антигуа и Барбуде.

По его словам, Китай придает большое значение ядерной безопасности Украины.

Цзянь подчеркнул, что Китай уже неоднократно высказывал свою позицию относительно политического урегулирования украинского кризиса. Страна призвала россию соблюдать безопасность атомных электростанций.

По словам спикера, достижение мира между рф и Украиной возможно только путем создания деэскалационных ситуаций, которые будут гарантировать ядерную безопасность. При этом все стороны должны способствовать решению конфликта. Китай, со своей стороны, готов продолжать играть конструктивную роль в этом процессе.

"Мы всегда были привержены конструктивной роли в достижении прекращения огня, остановке боевых действий и политическом урегулировании кризиса, и мы будем продолжать убеждать в необходимости мира и способствовать переговорам по-своему, чтобы продвинуть скорейшее политическое урегулирование кризиса", - сказал Цзянь.

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