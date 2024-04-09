У рф дрони атакували центр підготовки пілотів: з'явилося відео

У Воронезькій області кілька дронів атакували навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу військово-повітряних сил росії.

Фото: slovoidilo.ua

У ніч на вівторок, 9 квітня, у росії безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені В. П. Чкалова. Про це повідомили росЗМІ.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що від удару БПЛА літакового типу «ніхто не постраждав», а наслідки уточнюються. При цьому він додав, що постраждала одна із будівель.

У мережі також опублікували відео атаки дронів.

Борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені В. П. Чкалова - це навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу військово-повітряних сил росії.

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