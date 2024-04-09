ЄС погодив умови продовження вільної торгівлі з Україною з жорсткішими обмеженнями

У Євросоюзі погодили продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік.

У ключових інституціях Євросоюзу погодили продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік. У рішенні також є опцію обмежень. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter).

Він зазначив, що продовження вільної торгівлі з Україною до червня 2025 року підтримали Рада ЄС, Єврокомісія та Європарламент.

Таке рішення також передбачає захисний механізм, у рамках якого квоти та мита можуть запровадити назад для особливо чутливої сільськогосподарської продукції, а саме м'яса птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, круп та меду.

Запуск захисного механізму залежатиме від обсягів імпорту, які спостерігалися у період із середини 2021 року до кінця 2023 року.

Додамо, тепер Рада Євросоюзу, Єврокомісія та Європарламент ще мають окремо проголосувати за це рішення.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль заявляв, що Україна погодилася на запропоновані Єврокомісією обмеження щодо нашого аграрного експорту.

Як ми писали, верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель представив Раді ЄС пропозицію щодо використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні.

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