9 квітня: яке сьогодні свято та головні події

9 квітня святкують Міжнародний день «Будьте добрими до юристів».

У вівторок, 9 квітня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

9 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день антикваріату. Антикваріат — це предмети давнини, які мають історичну чи культурну цінність. Вважається, що реліквії повинні мати вік понад 100 років. Антикварні предмети часто перебувають в спеціальних музеях, де кожен може побачити матеріальні свідчення минулих епох. Також антикваріат часто купують і продають для колекціонування.

Також 9 квітня День фінської мови. Подія була започаткована 1960 року. Дату святкування обрали на честь дня смерті засновника літературної фінської мови Мікаеля Агріголи, який помер 1557 року. У Фінляндії це офіційне державне свято. Хоча тут до 1978 року його називали днем Агріголи. Щорічно цього дня в країні піднімають фінський прапор.

А ще 9 квітня Міжнародний день «Будьте добрими до юристів». Припадає щорічно на другий вівторок квітня. Цей день було створено для того, щоб визнати той цінний внесок, який юристи роблять у суспільне життя, висловити їм вдячність за наполегливу та важку працю.

Яке сьогодні церковне свято

9 квітня в церковному календарі — день пам’яті мученика Євпсихія. Він жив в ті часи, коли імператором був Юліан Відступник. Народився в Кесарії у заможній родині. Все життя присвятив тому, щоб боротися з язичниками. Якось він разом із іншими християнами пішов до храму ідолопоклонників, де зруйнував всі святині. Євпсихія схопили і довго мучили. Від отриманих ран він помер.

Календар важливих подій за 9 квітня:

193 рік — Септимій Север стає Римським імператором;

1553 рік — Шимун VIII Йоханнан Сулака отримує посвячення на єпископа в Римі, що призводить до розколу Церкви Сходу та зародження Халдейської католицької церкви;

1667 рік — у Парижі відбувається перша у світі публічна мистецька виставка;

1860 рік — французький винахідник Едуард-Леон Скотт де Мартінвілл робить перший аудіозапис, який зберігається в паризькому архіві;

1865 рік — війська Конфедерації під командуванням Роберта Лі здаються об'єднаним військам Улісса Гранта, що стає завершенням Громадянської війни в США;

1930 рік — в Нью-Йорку вперше демонструють роботу відеотелефона;

1940 рік — німецькі війська вторгаються до Данії і Норвегії;

1963 рік — експрем'єр-міністр Британії Вінстон Черчилль стає першим іноземцем, якому Конгрес США присвоює звання почесного громадянина США;

1966 рік — у Франції італійська акторка Софі Лорен одружується з продюсером Карло Понті;

1966 рік — Ватикан скасовує Індекс заборонених книг, що до цього існував понад чотирьох століть;

1990 рік — у Львівській опері відбувається перше засідання Львівської обласної ради першого демократичного скликання;

1991 рік — у Львові засновують творче об'єднання Фонд Мазоха (засновники Роман Віктюк, Ігор Подольчак та Ігор Дюрич);

2003 рік — під час вторгнення коаліційних сил до Іраку американські війська повністю здобувають Багдад; Саддам Хусейн починає переховуватися;

2005 рік — спадкоємець британського престолу Чарльз, принц Уельський одружується із Каміллою Паркер-Боулз;

2015 рік — в Україні ухвалюють декомунізаційні закони.

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