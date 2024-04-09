Практика судів
  1. Суспільство

9 квітня: яке сьогодні свято та головні події

09:24, 9 квітня 2024
9 квітня святкують Міжнародний день «Будьте добрими до юристів».
9 квітня: яке сьогодні свято та головні події
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 9 квітня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

9 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день антикваріату. Антикваріат — це предмети давнини, які мають історичну чи культурну цінність. Вважається, що реліквії повинні мати вік понад 100 років. Антикварні предмети часто перебувають в спеціальних музеях, де кожен може побачити матеріальні свідчення минулих епох. Також антикваріат часто купують і продають для колекціонування.

Також 9 квітня День фінської мови. Подія була започаткована 1960 року. Дату святкування обрали на честь дня смерті засновника літературної фінської мови Мікаеля Агріголи, який помер 1557 року. У Фінляндії це офіційне державне свято. Хоча тут до 1978 року його називали днем Агріголи. Щорічно цього дня в країні піднімають фінський прапор.

А ще 9 квітня Міжнародний день «Будьте добрими до юристів». Припадає щорічно на другий вівторок квітня. Цей день було створено для того, щоб визнати той цінний внесок, який юристи роблять у суспільне життя, висловити їм вдячність за наполегливу та важку працю.

Яке сьогодні церковне свято

9 квітня в церковному календарі — день пам’яті мученика Євпсихія. Він жив в ті часи, коли імператором був Юліан Відступник. Народився в Кесарії у заможній родині. Все життя присвятив тому, щоб боротися з язичниками. Якось він разом із іншими християнами пішов до храму ідолопоклонників, де зруйнував всі святині. Євпсихія схопили і довго мучили. Від отриманих ран він помер.

Календар важливих подій за 9 квітня:

193 рік — Септимій Север стає Римським імператором;

1553 рік — Шимун VIII Йоханнан Сулака отримує посвячення на єпископа в Римі, що призводить до розколу Церкви Сходу та зародження Халдейської католицької церкви;

1667 рік — у Парижі відбувається перша у світі публічна мистецька виставка;

1860 рік — французький винахідник Едуард-Леон Скотт де Мартінвілл робить перший аудіозапис, який зберігається в паризькому архіві;

1865 рік — війська Конфедерації під командуванням Роберта Лі здаються об'єднаним військам Улісса Гранта, що стає завершенням Громадянської війни в США;

1930 рік — в Нью-Йорку вперше демонструють роботу відеотелефона;

1940 рік — німецькі війська вторгаються до Данії і Норвегії;

1963 рік — експрем'єр-міністр Британії Вінстон Черчилль стає першим іноземцем, якому Конгрес США присвоює звання почесного громадянина США;

1966 рік — у Франції італійська акторка Софі Лорен одружується з продюсером Карло Понті;

1966 рік — Ватикан скасовує Індекс заборонених книг, що до цього існував понад чотирьох століть;

1990 рік — у Львівській опері відбувається перше засідання Львівської обласної ради першого демократичного скликання;

1991 рік — у Львові засновують творче об'єднання Фонд Мазоха (засновники Роман Віктюк, Ігор Подольчак та Ігор Дюрич);

2003 рік — під час вторгнення коаліційних сил до Іраку американські війська повністю здобувають Багдад; Саддам Хусейн починає переховуватися;

2005 рік — спадкоємець британського престолу Чарльз, принц Уельський одружується із Каміллою Паркер-Боулз;

2015 рік — в Україні ухвалюють декомунізаційні закони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив умови задоволення позову контролюючого органу про стягнення із суб’єкта господарювання штрафної санкції

Умови для задоволення судом позову контролюючого органу про стягнення із суб’єкта господарювання штрафної санкції – позиція Верховного Суду.

Перед призначенням до БЕБ кандидати на посади будуть проходити поліграф

Нова редакція законопроекту про перезавантаження Бюро економічної безпеки встановлює обов’язковість проходження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа.

Життєві ситуації, дивні вчинки та загадкові родичі: чому ВККС продовжує відмовляти кандидатам на посади суддів місцевих судів

Чергова група кандидатів на посади суддів майже втратила шанси одягнути суддівські мантії.

За неповідомлення про зміну адреси військовозобов’язаних штрафуватимуть від 17 тисяч грн

Верховна Рада посилить адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку та закону про мобілізацію.

Зміни в оплаті праці держслужбовців апаратів судів – у Верховній Раді зареєстрували законопроект

До розмірів посадових окладів в апаратах судів пропонується додатково застосувати регіональні коефіцієнти.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Білова
    Ольга Білова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Блажівська
    Наталія Блажівська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ігор Гулейков
    Ігор Гулейков
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді