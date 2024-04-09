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9 апреля: какой сегодня праздник и главные события

09:24, 9 апреля 2024
9 апреля празднуют Международный день «Будьте добры к юристам».
9 апреля: какой сегодня праздник и главные события
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Во вторник, 8 апреля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

9 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день антиквариата. Антиквариат — это предметы древности, обладающие исторической или культурной ценностью. Считается, что реликвии должны быть старше 100 лет. Антикварные предметы часто находятся в специальных музеях, где каждый может увидеть материальные свидетельства прошлых эпох. Также антиквариат часто покупают и продают для коллекционирования.

Также 9 апреля День финского языка. Событие было начато в 1960 году. Дату празднования избрали в честь дня смерти основателя литературного финского языка Микаэля Агриголы, скончавшегося в 1557 году. В Финляндии это официальный государственный праздник. Хотя здесь до 1978 года его называли днем Агриголы. Ежегодно в этот день в стране поднимают финский флаг.

А еще 9 апреля Международный день «Будьте добры к юристам». Приходится ежегодно на второй вторник апреля. Этот день был создан для того, чтобы признать тот ценный вклад, который юристы вносят в общественную жизнь, выразить им благодарность за упорный и тяжелый труд.

Какой сегодня за церковный праздник

9 апреля в церковном календаре — день памяти мученика Евпсихия. Он жил в те времена, когда императором был Юлиан Отступник. Родился в Кесарии в зажиточной семье. Всю жизнь посвятил тому, чтобы сражаться с язычниками. Однажды он вместе с другими христианами пошел в храм идолопоклонников, где разрушил все святыни. Евпсихию схватили и долго мучили. От полученных ран он скончался.

Календарь важных событий за 9 апреля:

193 год — Септимий Север становится Римским императором;

1553 год — Шимун VIII Йоханнан Сулака получает посвящение на епископа в Риме, что приводит к расколу Церкви Востока и зарождению Халдейской католической церкви;

1667 год — в Париже проходит первая в мире публичная художественная выставка;

1860 год — французский изобретатель Эдуард-Леон Скотт де Мартинвилл делает первую аудиозапись, хранящуюся в парижском архиве;

1865 год — войска Конфедерации под командованием Роберта Ли кажутся объединенным войскам Улисса Гранта, который становится завершением Гражданской войны в США;

1930 год — в Нью-Йорке впервые демонстрируют работу видеотелефона;

1940 год — немецкие войска вторгаются в Данию и Норвегию;

1963 год — экс-премьер-министр Британии Уинстон Черчилль становится первым иностранцем, которому Конгресс США присваивает звание почетного гражданина США;

1966 год — во Франции итальянская актриса Софи Лорен женится на продюсере Карло Понти;

1966 год — Ватикан отменяет Индекс запрещенных книг, до этого существовавший более четырех веков;

1990 год — во Львовской опере проходит первое заседание Львовского областного совета первого демократического созыва;

1991 год — во Львове основывают творческое объединение Фонд Мазоха (основатели Роман Виктюк, Игорь Подольчак и Игорь Дюрич);

2003 год — во время вторжения коалиционных сил в Ирак американские войска полностью овладевают Багдадом; Саддам Хусейн начинает скрываться;

2005 год — наследник британского престола Чарльз, принц Уэльский женится на Камилле Паркер-Боулз;

2015 год — в Украине принимают декоммунизационные законы.

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