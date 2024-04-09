Как выглядело солнечное затмение: яркие видео

8 апреля солнечное затмение наблюдали жители США, Канады и Мексики.

Фото: fakty.com.ua

В понедельник, 8 апреля, произошло «Великое американское затмение» – явление полного солнечного затмения, которое наблюдали жители США, Канады и Мексики.

Пик затемнения пришелся на 20:18, а закончилось оно в 23:52 по киевскому времени.

Жители городов, где наблюдалось солнечное затмение, на своих страницах в соцсетях обнародовали видео явления.

В Украине в этот раз нельзя было непосредственно наблюдать затмение. Однако событие транслировал онлайн канал NASA в YouTube.

Ранее мы писали, что в Нью-Йорке заключенные через суд хотят получить право наблюдать за солнечным затмением.

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