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Есть главное условие: в Госдепе США объяснили, когда Украина может стать членом НАТО

08:48, 9 апреля 2024
В Госдепе США заявили, что процесс вступления Украины в НАТО «движется».
Есть главное условие: в Госдепе США объяснили, когда Украина может стать членом НАТО
Фото: voanews.com
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Спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Украина может вступить в НАТО только после завершения российско-украинской войны. Об этом он сказал 8 апреля на брифинге.

Отвечая на вопрос, была ли дискуссия по поводу графика вступления Украины в НАТО после недавнего заявления генсека Йенса Солтенберга о будущем Украины в Альянсе, Миллер сказал: «Ничего не изменилось по поводу одобрения графика. Это все еще зависит от завершения войны».

Кроме того, Миллер добавил: «Мы четко дали понять, что, в конце концов, это процесс, который движется».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему Украину нельзя пригласить в НАТО по аналогии с ЕС.

Как мы писали, НАТО хочет создать для Украины фонд на сумму $100 миллиардов.

Кроме того, Стефанишина подтвердила, что США и ФРГ не поддерживают приглашение Украины в НАТО.

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