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Є головна умова: у Держдепі США пояснили, коли Україна може стати членом НАТО

08:48, 9 квітня 2024
У Держдепі США заявили, що процес щодо вступу Україну до НАТО «рухається».
Є головна умова: у Держдепі США пояснили, коли Україна може стати членом НАТО
Фото: voanews.com
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Спікер Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Україна може вступити у НАТО лише після завершення російсько-української війни. Про це він сказав 8 квітня під час брифінгу.

Відповідаючи на запитання, чи була дискусія з приводу графіку вступу України в НАТО після нещодавньої заяви генсека Йенса Солтенберга про майбутнє України в Альянсі, Міллер сказав: «Нічого не змінилося щодо схвалення графіку. Це все ще залежить від завершення війни».

Крім того, Міллер додав: «Ми чітко дали зрозуміти, що, зрештою, це процес, який рухається».

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому Україну не можна запросити до НАТО за аналогією з ЄС.

Як ми писали, НАТО хоче створити для України фонд на суму $100 мільярдів.

Крім того, Стефанішина підтвердила, що США і ФРН не підтримують запрошення України до НАТО.

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