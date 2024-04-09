На Житомирщині дев’ятикласник обікрав два магазини: суд зобов’язав його прочитати «Сагайдачного»

У місті Малин судили дев’ятикласника, який пограбував два магазини.

На Житомирщині перед судом постав учень 9-го класу Луківського ліцею, який разом зі старшим товаришем влітку 2023 року здійснював крадіжки з двох місцевих магазинів.

19 липня 2023 року у магазині «Аврора» хлопці разом викрали товару на майже 1000 гривень, серед якого: набори головок торцевих з тріскачкою, бездротові навушники, автомобільний прикурювач, набір риболовних важків тощо.

Вже 26 липня злодії пограбували Червоний маркет. Вони викрали чоловічий гаманець, набори батарейок, лампочки та солодощі. Того ж дня за годину часу вони повернулися у магазин і викрали ще інший товар. Загальна сума збитків — 600 грн. Після цього знову зайшли в Аврору і вчинили крадіжку на ще «плюс» 500 грн.

У Малинському районному суді Житомирської області хлопець визнав свою вину і заявив, що щиро шкодує про вчинок. Він також додав, що до злочину його схиляв старший товариш. Раніших судимостей підсудний не мав.

Розглядаючи справу № 283/2677/23 (провадження: 1-кп/283/85/2024) суд виніс рішення позбавити неповнолітнього волі на три роки та звільнив від відбування покарання, залишивши йому іспитовий термін на один рік.

Крім того, суд зобов’язав хлопця прочитати твір «Сагайдачний». Ймовірно, йдеться про роман Андрія Чайковського, присвячений Гетьману Петру Конашевичу-Сагайдачному.

Раніше ми писали, що у Рівненській області суд зобов'язав чоловіка, який обікрав рідну сестру, прочитати «Кайдашеву сім'ю».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.