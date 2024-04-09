Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Житомирской области девятиклассник обокрал два магазина: суд обязал его прочитать «Сагайдачного»

08:30, 9 апреля 2024
В городе Малин судили девятиклассника, который обокрал два магазина.
В Житомирской области девятиклассник обокрал два магазина: суд обязал его прочитать «Сагайдачного»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомирской области перед судом предстал ученик 9-го класса Луковского лицея, который вместе со старшим товарищем летом 2023 года совершал кражи из двух местных магазинов.

19 июля 2023 года в магазине «Аврора» ребята вместе похитили товара почти на 1000 гривен, среди которого: наборы торцевых головок с трещоткой, беспроводные наушники, автомобильный прикуриватель, набор рыболовных тяжеловесов и т.д.

Уже 26 июля воры ограбили Красный маркет. Они украли мужской кошелек, наборы батареек, лампочки и сладости. В тот же день через час они вернулись в магазин и похитили еще другой товар. Общая сумма ущерба - 600 грн. После этого снова зашли в Аврору и совершили кражу на еще плюс 500 грн.

В Малинском районном суде Житомирской области парень признал свою вину и заявил, что искренне сожалеет о поступке. Он также добавил, что к преступлению его склонял старший товарищ. Ранних судимостей у подсудимого не было.

Рассматривая дело № 283/2677/23 (производство: 1-кп/283/85/2024) суд вынес решение лишить несовершеннолетнего свободы на три года и освободил от отбывания наказания, оставив ему испытательный срок на один год.

Кроме того, суд обязал парня прочесть произведение «Сагайдачный». Вероятно, речь идет о романе Андрея Чайковского, посвященном Гетману Петру Конашевичу-Сагайдачному.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области суд обязал мужчину, обокравшего родную сестру, прочитать «Кайдашеву семью».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Перед назначением в БЭБ кандидаты на должности будут проходить полиграф

Новая редакция законопроекта о перезагрузке Бюро экономической безопасности устанавливает обязательность прохождения психофизиологического опроса с применением полиграфа.

Жизненные ситуации, странные поступки и загадочные родственники: почему ВККС продолжает отказывать кандидатам на должности судей местных судов

Очередная группа кандидатов на должности судей почти упустила шансы одеть судейские мантии.

За неуведомление об изменении адреса военнообязанных будут штрафовать от 17 тысяч грн

Верховная Рада ужесточит административную ответственность за нарушение правил военного учета и закона о мобилизации.

Изменения в оплате труда госслужащих аппаратов судов – в Верховной Раде зарегистрировали законопроект

К размерам должностных окладов в аппаратах судов предлагается дополнительно применить региональные коэффициенты.

«Я не буду танцевать, обещаю» – канцлер Германии Олаф Шольц завел аккаунт в TikTok

Канцлер Германии присоединилась к президенту США Джо Байдену и лидеру Франции Эммануэлю Макрону на видеоплатформе TikTok.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Білова
    Ольга Білова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Блажівська
    Наталія Блажівська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ігор Гулейков
    Ігор Гулейков
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді