В Житомирской области девятиклассник обокрал два магазина: суд обязал его прочитать «Сагайдачного»

В городе Малин судили девятиклассника, который обокрал два магазина.

В Житомирской области перед судом предстал ученик 9-го класса Луковского лицея, который вместе со старшим товарищем летом 2023 года совершал кражи из двух местных магазинов.

19 июля 2023 года в магазине «Аврора» ребята вместе похитили товара почти на 1000 гривен, среди которого: наборы торцевых головок с трещоткой, беспроводные наушники, автомобильный прикуриватель, набор рыболовных тяжеловесов и т.д.

Уже 26 июля воры ограбили Красный маркет. Они украли мужской кошелек, наборы батареек, лампочки и сладости. В тот же день через час они вернулись в магазин и похитили еще другой товар. Общая сумма ущерба - 600 грн. После этого снова зашли в Аврору и совершили кражу на еще плюс 500 грн.

В Малинском районном суде Житомирской области парень признал свою вину и заявил, что искренне сожалеет о поступке. Он также добавил, что к преступлению его склонял старший товарищ. Ранних судимостей у подсудимого не было.

Рассматривая дело № 283/2677/23 (производство: 1-кп/283/85/2024) суд вынес решение лишить несовершеннолетнего свободы на три года и освободил от отбывания наказания, оставив ему испытательный срок на один год.

Кроме того, суд обязал парня прочесть произведение «Сагайдачный». Вероятно, речь идет о романе Андрея Чайковского, посвященном Гетману Петру Конашевичу-Сагайдачному.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области суд обязал мужчину, обокравшего родную сестру, прочитать «Кайдашеву семью».

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