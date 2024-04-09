Як виглядало сонячне затемнення: яскраві відео

У понеділок, 8 квітня, відбулось «Велике американське затемнення» – явище повного сонячного затемнення, яке спостерігали жителі США, Канади та Мексики.
Пік затемнення прийшовся на 20:18, а закінчилось воно о 23:52 за київським часом.
Жителі міст, де спостерігалося сонячне затемнення, на своїх сторінках у соцмережах оприлюднили відео явища.
В Україні цього разу не можна було споглядати затемнення. Однак подію транслював онлайн канал NASA в Youtube.
Раніше ми писали, що у Нью-Йорку ув’язнені через суд хочуть отримати право спостерігати за сонячним затемненням.
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