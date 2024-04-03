У Нью-Йорку ув’язнені через суд хочуть отримати право спостерігати за сонячним затемненням

Наступного разу сонячне затемнення в США можна буде спостерігати лише у 2044 році.

У Нью-Йорку в’язні подають до федерального суду на Департамент виконання покарань через рішення закрити вʼязниці під час повного сонячного затемнення 8 квітня. За словами позивачів, це рішення не дозволяє їм брати участь у «релігійно значущій події». Про це повідомляє Associated Press.

Позивачами є шість чоловіків з різним релігійним походженням, які ув'язнені у виправній колонії у Вудборні. Серед них баптист, мусульманин, адвентист сьомого дня та двоє, що практикують сантерію, а також атеїст.

«Сонячне затемнення є рідкісним природним явищем, яке має велике релігійне значення для багатьох», — йдеться у скарзі.

Позивачі вказують, що біблійні уривки описують явище, схоже на затемнення під час розп’яття Ісуса, тоді як священні ісламські твори описують подібну подію, коли помер син пророка Мухаммеда.

Зазначається, що небесна подія, яку востаннє можна було побачити в США у 2017 році й наступний раз тільки у 2044 році, «вимагає збору, святкування, поклоніння і молитви».

У позові зазначено, що один із названих позивачів, атеїст, минулого місяця отримав спеціальний дозвіл спостерігати за затемненням в окулярах, наданих державою, але до того, як було видано загальносистемне блокування.

Четверо інших позивачів згодом звернулися за дозволом, але чиновники, які постановили, що сонячне затемнення не є священним днем ​​для їхніх релігій, їм відмовили. Шостий ув'язнений сказав, що так і не отримав відповіді.

Речник Департаменту виконання покарань Томас Мейлі зазначив, що агентство не коментує незавершені судові процеси, але приймає до розгляду всі запити щодо релігійних питань. За його словами, питання, щодо спостереження за сонячним затемненням, наразі розглядаються.

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