Схема незаконного переправлення за кордон 19 «волонтерів»: серед підозрюваних – депутати Харківщини

Повідомлено про підозру депутатам районної та міської ради Харківщини та екскерівниці апарату Харківської ОВА в організації схеми незаконного перетину кордону.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Депутатам районної та міської ради Харківщини та колишній керівниці апарату Харківської обласної військової адміністрації повідомлено про підозру у співпраці з організованою групою, яка організувала схему незаконного перетину кордону. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Згідно з розслідуванням, до складу цієї групи входили депутат Харківської райради, голова однієї з районних адміністрацій міської ради, яка також є депутатом міської ради Харківщини, а також колишня керівниця апарату обласної військової адміністрації.

До цієї діяльності залучили ще двох волонтерів благодійної організації та мали контроль над їхніми діями. За допомогою підроблених листів-запитів до обласної військової адміністрації дозвіл на перетин кордону незаконно отримували «волонтери».

Слідство встановило, що протягом 2022-2023 років 19 «волонтерів» незаконно перетнули кордон, а їх місцеперебування за межами України досі невідоме. Вартість таких послуг становила приблизно 60 000 гривень.

Наразі п'ятьом учасникам злочинної схеми повідомлено про підозру.

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