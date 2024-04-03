У школах Рівного можуть з'явитися поліцейські

У 17-ти закладах освіти, де є інспектори, відмітили позитивні зміни.

В школах Рівного можуть з'явитися поліцейські, які будуть відповідати за збереження порядку. Згідно з повідомленням РадіоТрек, вже зафіксовано позитивні зміни у 17 закладах освіти, де працюють інспектори.

В недалекому майбутньому усі школи міста можуть мати поліцейських. Зараз спеціалісти правоохоронного органу працюють лише у 17 навчальних закладах, але вже зауважують поліпшення у роботі.

Зазначається, що завдяки присутності правоохоронців в школах, зменшилася кількість учнів, які часто запізнювалися на уроки або виходили з них раніше. Також покращився пропускний режим у цих навчальних закладах.

Варто відзначити, що впровадження поліцейських у школи є частиною пілотного проєкту, який діє протягом року. Фінансування роботи правоохоронців здійснюється за рахунок Головного управління Національної поліції у Рівненській області, а не з міського бюджету.

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