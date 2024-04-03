​​Службова недбалість зі збитками майже 645 000 грн на закупівлі ліків: на Київщині судитимуть службовця лікарні

Через службову недбалість комунальний заклад охорони здоров’я зайво сплатив постачальнику понад 645 000 гривень бюджетних коштів.

У Київській області судитимуть службовця лікарні, якого підозрюють у службовій недбалості зі збитками майже 645 тис. грн на закупівлі лікарських препаратів. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно провідного економіста однієї з лікарень Київщини за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України)», — зазначили у прокуратурі.

Встановлено, що обвинувачена організувала та провела закупівлю фармацевтичної продукції для потреб лікарні. Ці препарати мали використовувати для лікування важкохворих пацієнтів. Перед проведенням публічних закупівель жінка не дослідила кон’юнктуру ринку, внаслідок чого препарати придбали за цінами вище ринкових.

Через її службову недбалість комунальний заклад охорони здоров’я зайво сплатив постачальнику понад 645 тис. грн бюджетних коштів.

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