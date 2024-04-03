Ремонт мостів та автошляхів у Києві зі збитками у понад 3,5 млн гривень: підозру отримав підрядник

У Києві підряднику загрожує до 12 років ув'язнення за завищення вартості робіт у понад 3,5 млн гривень.

Джерело фото: Поліція Києва

Підрядника, який відремонтував мости та автошляхи у Києві зі збитками в понад 3,5 мільйона гривень, підозрюють у вчиненні злочину в особливо великих розмірах, за що йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Києва та Київська міська прокуратура.

За даними слідства, між комунальним підприємством «Київавтошляхміст» та підрядною організацією було укладено договір на аварійні ремонтні роботи. Проте підрядник завищив вартість робіт, що призвело до неправомірного отримання понад 3,5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше слідчі оголосили про підозру двом посадовцям "Київавтошляхмісту". Розслідування цього кримінального провадження триває.

Підозрюваному, який обвинувачується за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, про заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою, слідчі звернулись до суду з клопотанням щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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